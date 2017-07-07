Шувалов поблагодарил Японию, ставшую основным партнером выставки "Иннопром"

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко выразил благодарность японской стороне, выступившей в качестве основного партнера выставки "Иннопром", которая открывается на следующей неделе в Екатеринбурге.

"Я готов сегодня обсудить конкретные пункты повестки (встречи лидеров двух стран в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре — ред.), а также хорошо, что вы завтра с министром промышленности и торговли (Денисом) Мантуровым и министром экономического развития (Максимом) Орешкиным проведете переговоры в рамках выставки "Иннопром". Спасибо, что Япония выступает основным партнером, и мы надеемся, что выставка пройдет успешно, и также вы обсудите и продвинетесь по повестке плана (экономического сотрудничества, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ в мае прошлого года — ред.) из восьми пунктов", — сказал Шувалов.

Шувалов находится в Японии с визитом, в ходе которого он проводит встречи с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Стороны обсудят подготовку к встрече лидеров двух стран в сентябре во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Вечером Игорь Шувалов примет участие в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии.

Выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля этого года. В этом году Япония выступает как ее основной партнер. В форуме примут участие более 160 японских компаний.