Шувалов рассказал о реализации плана по сотрудничеству с Японией

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Российское правительство в полном составе вовлечено в реализацию плана экономического сотрудничества с Японией, который был предложен премьер-министром Синдзо Абэ в прошлом году на двустороннем саммите, об этом на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.
Шувалов подтвердил намерение в ходе встреч с министром экономики Хиросигэ Сэко и главой МИД Фумио Кисидой обсудить повестку в преддверии встречи лидеров двух стран на Восточном Экономическом Форуме в сентябре.
Игорь Шувалов подчеркнул, что активный диалог между двумя странами многим обязан той энергии, которую лично министр Сэко вкладывает в развитие российско-японских отношений.
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