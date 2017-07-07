Шувалов рассказал о реализации плана по сотрудничеству с Японией

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Российское правительство в полном составе вовлечено в реализацию плана экономического сотрудничества с Японией, который был предложен премьер-министром Синдзо Абэ в прошлом году на двустороннем саммите, об этом на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

"Что касается плана из 8 пунктов, который предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, то он является уже нашей дорожной картой, и российское правительство в полном составе вовлечено в его реализацию", — сказал Шувалов.

Шувалов подтвердил намерение в ходе встреч с министром экономики Хиросигэ Сэко и главой МИД Фумио Кисидой обсудить повестку в преддверии встречи лидеров двух стран на Восточном Экономическом Форуме в сентябре.

Игорь Шувалов подчеркнул, что активный диалог между двумя странами многим обязан той энергии, которую лично министр Сэко вкладывает в развитие российско-японских отношений.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов находится в Японии с визитом, в ходе которого он проводит встречи с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Стороны обсудят подготовку к встрече лидеров двух стран в сентябре во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Вечером Игорь Шувалов примет участие в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии.

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