Тульская область внедрит 12 целевых моделей по упрощению ведения бизнеса

ТУЛА, 6 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. В Тульской области идет активная работа по внедрению до 2021 года 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, предложенных правительством РФ, сообщил на встрече с российскими и белорусскими журналистами председатель правительства области Юрий Андрианов.

"В регионе идет активная работа по реализации 12 моделей, нацеленных на упрощение ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности. Это простые и понятные меры, которые помогают ускорить получение разрешения на строительство, регистрацию прав собственности, подключение к энергоресурсам и другие", — сказал Андрианов.

Так, если средний срок оформления документов для получения разрешения на строительство сегодня составляет 129 дней и включает семь процедур, то в рамках внедрения соответствующей целевой модели планируется сократить срок до 82 дней, а количество процедур до четырёх.

Встреча председателя правительства Тульской области с представителями ведущих СМИ России и Белоруссии состоялась в рамках пресс-тура "Тульская область – регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Андрианов добавил, что предприниматели региона уже сегодня могут получить большой спектр услуг на базе МФЦ для бизнеса, к их услугам — 12 бизнес-окон, где предоставляют более 140 видов услуг.

"У нас действует целый комплекс мер по созданию благоприятных условий для бизнесменов: от господдержки и развития инфраструктуры до снижения налоговой нагрузки и административных барьеров. Что касается административных решений, тут пока не обходится и без "ручного управления", но все же госструктуры уже работают лучше. Мы сделали ставку на расширение общественного диалога и конструктивной обратной связи с гражданами", — отметил он.

Подтверждением активной работы по внедрению в жизнь инновационных проектов в Тульской области является создание Инжинирингового центра и Центра поддержки экспорта.

"В области начато строительство нового здания регионального бизнес-инкубатора на 200 рабочих мест. Расширяется перечень услуг центра поддержки предпринимательства и разрабатываются новые механизмы микрокредитования бизнеса", — сообщил председатель регионального правительства.

По результатам инвестиционного рейтинга регионов Тульская область вышла в число лидеров в стране по освоению передовых практик в развитии бизнес-среды. "Второй год подряд туляки устойчиво занимают четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России и мы ставим перед собой амбициозную задачу не только удержать занятые позиции, но и подняться на более высокое место в этом рейтинге", — резюмировал Андрианов.

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