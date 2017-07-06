Британия решительно настроена против ослабления антироссийских санкций

ЛОНДОН, 6 июл – РИА Новости. Великобритания находится в числе стран, которые выступают против ослабления санкций в отношении России в связи с конфликтом на Украине, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Мы – одна из стран, которая жестко выступает за предотвращение любого ослабления санкций в отношении России", — сказал Джонсон в четверг, выступая в Лондоне на конференции по Украине.

"Великобритания намерена направлять больше нелетального вооружения на Украину, такого как автомобильный транспорт", — отметил он.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.