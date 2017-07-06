Под Воронежем планируют построить молочный комплекс за 1,2 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 6 июл — РИА Новости. Строительство молочного комплекса мощностью 9 тысяч тонн молока в год с объемом инвестиций 1,2 миллиарда рублей планируется начать в Воронежской области в ближайшее время, сообщает правительство региона.

Инвестором проекта строительства нового молочного комплекса в селе Бабка Павловского района выступает УК ООО "Дон – Агро". В четверг губернатор Алексей Гордеев встретился с председателем совета директоров "Дон – Агро" Николаем Ольшанским.

"Стоимость инвестиционного проекта составляет 1,2 миллиарда рублей. Проектная мощность комплекса – 9 тысяч тонн молока в год. На предприятии будет создано не менее 70 рабочих мест", — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, комплекс будет рассчитан на 1200 голов дойного стада с молодняком крупного рогатого скота с последующим увеличением поголовья. "Проект предусматривает строительство помещения для содержания дойного стада на 745 мест, спецкорпуса на 630 мест, двух корпусов для содержания телят, корпуса для телок и нетелей, сена и соломохранилища, склада для хранения комбикормов, доильного зала "Карусель" и "Елочка", сообщают областные власти.

По их данным, инвестор намерен приступить к строительству уже в ближайшее время.

Холдинг "Дон – Агро" создан в 2012 году, состоит из 10 предприятий, которые специализируются на растениеводстве, мясомолочном животноводстве, переработке молока и выпуске молочной продукции высокого качества, выращивании саженцев, овощей и фруктов. Предприятия расположены на территории Россошанского, Павловского, Подгоренского и Каменского районов Воронежской области.

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