Первый зампред ЦБ в прямом эфире в Facebook рассказал о мифах на финрынке

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в прямом эфире на странице регулятора в Facebook рассказал о некоторых мифах на финансовом рынке.

Банк России в четверг запустил серию прямых эфиров на своей странице в социальной сети Facebook. Первая прямая линия была посвящена теме "Риски vs доходность. Что нужно знать частному инвестору", которую провел первый зампред Сергей Швецов.

В своем приветствии Швецов сравнил финансовый рынок с областью здравоохранения. "Человек испытывает различные потребности, и, понимая свои потребности, и понимая те инструменты, с помощью которых эти потребности можно удовлетворять, он улучшает свою жизнь. Это касается и финансового рынка, и медицины — если вы разбираетесь в причинах тех или иных болезней, и знаете какими таблетками их лечить, что нужно делать, чтобы не допустить эти болезни, вы живете долго. Если вы будете применять неправильные препараты, то это может усугубить вашу проблему", — сказал он.

"То же самое на финансовом рынке — если для удовлетворения своих финансовых потребностей вы используете неправильные финансовые инструменты, это может привести к потере средств, а не к сохранению сбережений, и это может привести даже к попаданию в долговую яму", — добавил он.

Мифы финрынка

Первый зампред ЦБ рассказал о мифах, которые существуют на финансовом рынке.

Первый миф — это чем выше ставка, тем надежней заемщик. "Это совершенно не так. Процентные ставки отражают не только кредитное качество заемщика, но и как кредитное качество гарантов по таким финансовым инструментам, сроки, встроенные различные производные инструменты. Прямая зависимость между процентной ставкой и риском скорее прямая, чем обратная, то есть чем выше процентная ставка, тем выше гарантируемый провайдером услуги доход, тем, скорее всего, вы принимаете на себя больше рисков", — отметил он.

Второй миф, о котором рассказал Швецов, — готовность принимать риски — означает, что клиент заработает больше. "К сожалению, риск и управление риском — это весьма профессиональная область знания, и чем выше ваши знания в способности оценивать и управлять рисками, тем больше доход вы будете получать. Неискушенный пользователь финансового рынка, принимая больше рисков, с большей вероятностью потеряет свои деньги, нежели приобретет что-то дополнительное", — отметил он.

Также первый зампред ЦБ опроверг миф, согласно которому на финансовом рынке легко зарабатывать, особенно на рынке форекс.

"Рынок форекс — это с большой долей, можно сказать, игра с нулевой суммой, то есть, чтобы вам что-то заработать, кто-то должен это проиграть, и колебания этого рынка зависят от такого большого количества факторов, что непрофессиональный инвестор не способен прогнозировать движение валют. Поэтому очень важно понимать, что если вам обещают большую доходность, это значит, что вероятность получить эту большую доходность очень маленькая, а вероятность проиграть деньги — очень большая", — сказал он.

Другой миф — чем больше человек совершает операций на финансовом рынке, тем лучше. Может быть, отметил Швецов, для опыта это действительно так, но точно не для доходности, потому что каждая операция на финансовом рынке влечет необходимость уплаты либо брокерской комиссии, либо так называемой разницы между котировками предложения и спроса на тот или иной финансовый инструмент. Плюс к этому есть расходы на депозитарий, на клиринг, на биржевую комиссию.

"То есть каждая операция стоит денег, и частота операций увеличивает операционные издержки. Не факт, что в результате этих операций вы получите какую-то прибыль, но даже ее надо будет уменьшать на эти издержки. Поэтому пассивное инвестирование не хуже, чем активное управление своим портфелем", — заключил он.