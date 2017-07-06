Цены на нефть могут начать расти лишь к 2020 году, считают аналитики

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Возобновления роста стоимости нефти, вероятно, стоит ожидать лишь к 2020 году, считают аналитики Bernstein, мнение которых приводит агентство Блумберг.

"Мы по-прежнему считаем, что со временем нефть подорожает, но возобновление роста цен, вероятно, переносится на конец этого десятилетия, когда, как нам кажется, рост производства сланцевой нефти замедлится, а добыча не шельфе сократится",- цитирует агентство аналитиков.

Эксперты Bernstein ухудшили свой прогноз по ценам на нефть на 2017 и 2018 годы в связи с устойчивым ростом добычи "черного золота" в США и недостаточной, по их мнению, эффективностью соглашения ОПЕК и ряда не входящих в картель государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). Теперь ожидается, что средняя цена марки Brent в этому году составит 50 долларов за баррель против предыдущей оценки в 60 долларов. В 2018 году средняя цена Brent также будет находиться на уровне 50 долларов за баррель вместо ожидавшихся 70 долларов.

В 2020 году нефть может торговаться в среднем по 65 долларов за баррель, полагают аналитики Bernstein.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

На фоне роста добычи нефти в США, а также в Ливии и Нигерии (обе страны освобождены от обязательств по ОПЕК+) цена на нефть в июне опускалась ниже 45 долларов за баррель марки Brent. Ряд экспертов высказывает мнение, что ОПЕК+ может достичь своей цели по стабилизации цены в диапазоне 50-60 долларов только при увеличении объема сокращения добычи нефти.