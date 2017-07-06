Рост ВВП России в мае составил 0,4%

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Рост ВВП в мае с исключением сезонных и календарных факторов составил 0,4%, сообщило в четверг Минэкономразвития.

"В мае 2017 года, по оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП составил 3,1% год к году, а индекс ВВП, очищенный от сезонности, повысился до 0,4% месяц к месяцу", — говорится в мониторинге "Картина экономики", опубликованном на сайте министерства.

Ускорению роста ВВП способствовал значительно опережающий динамику ВВП рост грузооборота транспорта, который составил в мае в годовом выражении 9,5%, оборота оптовой торговли — на 7,7% и объема промышленного производства — на 5,6%. Совокупный вклад этих факторов в прирост ВВП составил более 2,5 процентного пункта, отмечает министерство.

Впервые с начала года положительную динамику показали строительство — рост в годовом выражении на 3,8%, и оборот розничной торговли — рост на 0,7% год к году.

Вклад в ВВП неторгуемых отраслей — торговли и строительства, по оценке Минэкономразвития, составил более 0,5 процентного пункта.