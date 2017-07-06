"Газпром нефть" реализует на МНПЗ природоохранные проекты на 28 млрд рублей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. "Газпром нефть" завершит на Московском НПЗ в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, проекты дополнительного снижения воздействия на окружающую среду с общим объемом инвестиций более 28 миллиардов рублей, что позволит повысить эффективность очистки сточных вод, сократить эмиссию загрязняющих веществ и поднять энергоэффективность производства, сообщает пресс-служба компании.

"Осенью на МНПЗ завершится строительство инновационных очистных сооружений "Биосфера". Строительство "Биосферы" включено в федеральный план мероприятий Года экологии в России. Уникальная система "Биосферы", разработанная отечественным предприятием, обеспечит эффективность очистки сточных вод завода до 99%. Строительство "Биосферы" началось в конце 2015 года", — отмечается в сообщении.

Вместе с установкой очистки сернисто-щелочных стоков и технологического конденсата, которая также начнет работу в 2017 году, строительство "Биосферы" завершит формирование водоочистного комплекса МНПЗ, обеспечив практически замкнутый цикл водопотребления и существенно снизив нагрузку на городские очистные сооружения.

В пресс-службе напомнили, что в начале 2017 года на МНПЗ прошли работы по реконструкции ключевых технологических объектов предприятия — установки каталитического крекинга (Г-43-107) и первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6). В частности, установка первичной переработки переведена на работу с жидкого на более экологичное газовое топливо. Это позволит увеличить выпуск топлива высокого экологического класса Евро-5 и уменьшить потребление ресурсов. Также предприятие продолжает развивать систему экологического мониторинга, в том числе, с учетом рекомендаций Минприроды РФ.

Последовательное снижение воздействия предприятия на окружающую среду является одной из приоритетных целей программы модернизации МНП, которую с 2011 года ведет "Газпром нефть. В рамках первого этапа реконструкции в 2011-2015 годах завод уже снизил уровень воздействия на 50%, в том числе на 36% сократилось воздействие на атмосферный воздух. После завершения модернизации в 2020 году общее воздействие завода на окружающую среду будет уменьшено еще на 50%, заключили в пресс-службе.