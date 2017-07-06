Системы для создания Умного города показал "Швабе" на форуме в Новосибирске

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Комплексные предложения по модернизации городской инфраструктуры и перспективные продукты для экспорта представил российский холдинг "Швабе" на пятом международном форуме технологического развития "Технопром-2017", который проходил в Новосибирске, сообщает пресс-служба холдинга.

Заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин в ходе работы круглого стола "Город в новой технологической революции", состоявшегося в рамках форума, представил возможности автоматизированных и интеллектуальных систем управления уличным освещением и дорожным движением. Эти разработки являются частью пилотного проекта "Умный город", который реализуется в Нижнем Тагиле.

"Подобная комплексная программа, направленная на организацию эффективной системы управления городской инфраструктурой, осуществляется в рамках контракта жизненного цикла. Значимость ее реализации подтверждают цифры: уровень надежности и эффективности работы сети наружного освещения города повысился на 60%, показатель удовлетворенности жителей городской средой — на 75%. Кроме того, "Умный город" способствовал снижению аварийности и смертности при ДТП на 30-40%, сокращению уличной преступности и вандализма в 1,5-3 раза. В настоящее время рассматривается внедрение проекта и в других регионах РФ", — сообщил Ожгихин.

По информации пресс-службы, в области продвижения гражданской продукции ОПК на внешние рынки холдинг представил собственный опыт развития внешнеторговой деятельности, примеры наиболее успешных проектов и перспективные в области экспорта продукты. "Один из них — новая установка водоподготовки "Швабе", предназначенная для очистки воды из открытых водоемов, колодцев, скважин и сетей центрального водоснабжения. Заинтересованность в поставках аппарата уже выразили представители ряда стран, в том числе СНГ", — рассказали в пресс-службе.