Индийская компания намерена создать фармпроизводство в Тульской области

ТУЛА, 6 июл — РИА Новости. Крупная индийская фармацевтическая компания Hetero Labs Ltd. намерена создать в Тульской области производство средств против СПИДа и онкологических заболеваний, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Деловая встреча руководства региона и представителей компании состоялась накануне в Туле. Приветствуя гостей, заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев напомнил, что ранее в рамках ПМЭФ-2017 глава региона Алексей Дюмин представил инвестиционный потенциал региона премьер-министру Индии Нарендре Моди.

"Тульская область активно привлекает новых иностранных партнеров, и мы рады этой возможности обсудить реализацию инвестиционного проекта с компанией Hetero Labs Ltd. Тем более, что эта компания — яркий представитель как фармацевтической отрасли, так и индийского бизнеса в целом", — привели в пресс-службе слова Федорищева.

В свою очередь, основатель и председатель совета директоров Hetero Labs Бэнди Парфасараджи Редди отметил, что его компания, являющаяся одним из крупнейших фармацевтических производств в мире, выпускает, в частности, широкий спектр антиретровирусных препаратов по доступной стоимости.

"Компания поставила перед собой задачу организовать в России производство жизненно важных лекарств, в частности, средств против СПИДа и онкологических заболеваний. Представители индийской стороны выразили заинтересованность в размещении такого производства в Тульской области. Доктор Редди попросил правительство региона содействовать в реализации инвестиционного проекта", — заключил собеседник агентства.

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