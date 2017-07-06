"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину, заявили в Киеве

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. "Газпром" 4 июля увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу до 272 миллионов кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для заявок в межотопительный сезон, сообщает в четверг пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы, компании "Укртрансгаз".

"4 июля "Укртрансгаз" получил заявку от "Газпрома" на транспортировку 272 миллионов кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для суточных заявок на транзит российского газа в страны ЕС в межотопительный период", — говорится в сообщении.

По информации оператора ГТС, тенденция на увеличение транзита газа в страны ЕС началась еще в апреле, — тогда он резко вырос, на 22%.

Согласно оперативной информации центрального диспетчерского департамента "Укртрансгаза", средние суточные объемы транспортировки российского газа через ГТС Украины за март 2017 года составили примерно 214 миллионов кубометров, за апрель — 245 миллионов, за май — 249 миллионов кубометров, за июнь — около 250 миллионов кубов, а в начале июля этот показатель вырос до 269,5 миллионов кубов в сутки.

В компании также сообщили, что транзит российского газа через Украину европейским потребителям за первое полугодие и за второй квартал стал максимальным за последние шесть лет. За апрель-июнь транзит составил 22,7 миллиарда кубометров.

"Всего с начала года для "Газпрома" было транспортировано 45,7 миллиарда кубометров, по сравнению с 2016 годом транзит газа по территории Украины увеличился на 21%… Объем транзита в 2017 году также является рекордным за последние шесть лет: он почти на 7 миллиардов кубометров превышает средний объем транзита за январь-июнь в 2012-2016 годах", — говорится в сообщении.