Суд вернул апелляцию АФК "Системы" на арест имущества

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Суд возвратил апелляционную жалобу АФК "Система" на определение, которым были приняты обеспечительные меры в виде ареста ее имущества в деле по иску "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 170,6 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Причины возврата жалобы не уточняются.

АФК "Система" в конце июня сообщила об аресте принадлежащих ей и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК в обеспечение иска "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкирия. Согласно постановлению судебных приставов, ограничено право АФК "Система" и "Системы-Инвест" на получение дохода по арестованным акциям.

Позднее арбитражный суд Башкирии зарегистрировал апелляцию АФК "Система" на определение, которым были приняты обеспечительные меры. Апелляция была передана для рассмотрения в 18-ый арбитражный апелляционный суд.

Из-за запрета, наложенного приставами, АФК недополучила в виде дивидендов от своего основного актива – МТС – 9,9 миллиарда рублей.