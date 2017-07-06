На Украине рассказали о масштабе кибератаки на банковский сектор

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Треть украинских банков пострадали от масштабной кибератаки на Украине в конце июня, при этом информационные системы Нацбанка страны не повреждены, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"В целом от действий злоумышленников пострадала треть украинских банков. На сегодня все эти банки уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью возобновили свою работу в обычном режиме. С целью преодоления последствий кибератаки в банковском секторе правление Национального банка приняло решение от 29.06.2017 "О введении чрезвычайного режима работы в отдельных банкахˮ, — говорится в сообщении на сайте Нацбанка в четверг со ссылкой на заместителя директора департамента безопасности регулятора Антона Кудина.
Кроме того, по данным регулятора, после хакерских атак на Украине будет создан центр киберзащиты Нацбанка.