Для устранения нарушений на НПЗ "Башнефти" потребуется до 45 млрд рублей

УФА, 6 июл – РИА Новости. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что проверка Ростехнадзора заводов "Башнефти" выявила около 3,5 тысячи нарушений, на их устранение потребуется до 45 миллиардов рублей.

"Сейчас идут процессы по переоценке состояния материальной части заводов "Башнефти". Нам всем казалось, что это лучший нефтеперерабатывающий комплекс страны, но проверка Ростехнадзора обнаружила около 3,5 тысячи нарушений. Есть простые, но в то же время ответственные узлы, которые требуют доработки", — сказал Хамитов выступая на заседании госсобрания республики.

По его словам, для устранения выявленных нарушений в заводах компании потребуется порядка 40-45 миллиардов рублей.