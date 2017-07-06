Минвостокразвития оценило расширение режима СП на территорию Хабаровска

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Более 30 инвестпроектов могут начать реализовывать в Хабаровске при условии расширения границ Свободного порта на территорию города, сообщает Минвостокразвития в четверг.

"Рассматривается распространение СПВ на территории нескольких муниципальных образований в Хабаровском и Камчатском краях… Хотелось бы, чтобы режим свободного порта распространился на территорию города Хабаровска. Мы не так давно проводили круглый стол с коллегами из правительства Хабаровского края, они подтвердили информацию о сформированном пуле из более 30 потенциальных инвестиционных проектов по городу Хабаровску", – приводятся в сообщении слова председателя ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Антона Скорика.

Отмечается, что в конце июня Минвостокразвития России внесло в Правительство РФ законопроект о распространении режима Свободного порта на международные аэропорты Хабаровск (Новый) и Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский муниципальный район.