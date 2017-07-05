Объем несырьевого экспорта нижегородских малых и средних предприятий вырос

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл – РИА Новости. Объем несырьевого экспорта малых и средних предприятий Нижегородской области за первый квартал 2017 года увеличился на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

"Объем несырьевого экспорта малых и средних предприятий Нижегородской области увеличился на 20% за 1-й квартал 2017 года. Он увеличился за счет поставок электротехнических изделий, растительных масел, химической продукции", — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона. Черкасов в среду принял участие в конференции "Успешные стратегии выхода на внешние рынки".

"Недавно президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности-2030, ключевой задачей которой как раз и является выход на внешние рынки российских несырьевых компаний. Нижегородская область по этому показателю на 17-м месте среди 85 субъектов РФ. Это неплохой результат. Но потенциал наш несоизмеримо выше. Мы производим и можем продавать за рубеж весь спектр товаров — от продуктов питания до высокотехнологичной продукции", — отметил министр.

Он напомнил, что в 2013 году был создан Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области, который оказывает целый ряд услуг (консультационных, информационных, маркетинговых и др.) и помогает предприятиям выйти на внешние рынки. За три года работы при содействии Центра экспорта более 35 нижегородских компаний заключили экспортных контрактов на общую сумму более 200 миллионов рублей. В этом году заключено пять контрактов на 15,5 миллиона рублей.

По информации пресс-службы, в конференции приняли участие руководители и собственники малых и средних предприятий, уже экспортирующих свою продукцию или только планирующих выходить на внешние рынки, а также специалисты по ВЭД, маркетингу, коммерции. Они обсудили перспективные товарные и страновые направления экспорта нижегородских компаний, возможные инструменты финансирования экспорта и особенности их применения, а также типологии стратегий и успешные кейсы выхода российских и нижегородских компаний на внешние рынки.

Другие новости региона читайте здесь>>