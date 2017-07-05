Никифоров объяснил, с чем связаны высокие цены на роуминг в Крыму

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июл — РИА Новости. Высокие цены на роуминг в Крыму связаны с хозяйственными отношениями между операторами сотовой связи, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Я бы не сказал, что в Крыму связь дороже. Скорее всего, вы говорите о том, что те или иные операторы, которыми вы пользуетесь в Москве, могут быть не представлены в Крыму. Это вопрос хозяйственных отношений между компаниями", — заявил Никифоров журналистам, комментируя вопрос о высоких ценах на роуминг в Крыму.

По его словам, Федеральная антимонопольная служба выступает с отдельными инициативами по урегулированию цен в этой сфере.

"На самом деле, цены там снижаются, мы это видим, и операторы постепенно выстраивают отношения друг с другом для того, чтобы для граждан это было действительно бесшовно", — подчеркнул министр.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщил, что ФАС готовит юридические документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>