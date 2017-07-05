МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Объем цифровой экономики России к 2025 году может вырасти до 9,6 триллиона рублей (в ценах 2015 года) с 3,2 триллиона рублей в 2015 году, доля цифровой экономики в ВВП РФ таким образом увеличится до 8-10% с 3,9%, говорится в отчете McKinsey "Цифровая Россия: новая реальность".

Эксперты консалтинговой компании отмечают быстрый развитие цифровой экономики в России. Так, с 2011 по 2015 годы объем цифровой экономики увеличился с 2 до 3,2 триллиона рублей, или с 2,6% до 3,9% от ВВП. При этом в США, Китае и странах ЕС этот показатель в 2-3 раза выше (10,9%, 10% и 8,2% соответственно).

По уровню цифровизации частных компаний РФ также отстает от стран-лидеров. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию составляет пока всего 2,2% от ВВП, тогда как в США он достигает 5%, в странах Западной Европы – 3,9%, в Бразилии – 3,6%.

"В стране существуют все предпосылки для достижения цели по утроению размеров цифровой экономики к 2025 году: солидная интеллектуальная и научная база, развитая система среднего и высшего технического образования и сформированная емкость внутреннего рынка цифровых решений", — отметила партнер McKinsey Елена Кузнецова на презентации исследования.

Программа

Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2017. В среду президент РФ провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Одной из главной тем на заседании стало обсуждение проекта программы "Цифровая экономика", который разработала Минкомсвязь.

Программа сосредоточена на восьми основных направления. Первый блок касается законодательной и регуляторной среды, которая должна обеспечивать развитие цифровой экономики. Раздел предполагает принятие ряда законов, обеспечивающих возможность использования технологии блокчейн (система организации распределенной базы данных) и "интернета вещей".

Второе направление связано с инфраструктурой для применения цифровых технологий. В частности, уже к 2020 году Минкомсвязь намерена добиться удешевления стоимости интернета в 10 раз, до 0,1% от среднего дохода. Министерство также планирует к 2025 году обеспечить все населенные пункты России, в которых проживают более 1 тысячи человек, широкополосным доступом в интернет. Сеть 5G, согласно документу, должна появится минимум в восьми городах с населением свыше 1 миллиона человек в 2020 году, а к 2025 году — в 15 городах.

Следующий блок программы направлен на изменение системы образования. С 2019 года Минкомсвязь предлагает в качестве дипломной работы принимать стартапы. Кроме того, предлагается в те же сроки создать электронную базу трудовых достижений россиян.

В четвертом блоке говорится о промышленных исследованиях и разработках, для проведения которых к 2018 году планируется создать не менее 10 цифровых платформ и механизмов поддержки. Предполагается, что эти платформы помогут образовательным учреждениям готовить специалистов высшей квалификации в области современных цифровых технологий.

Трансформация госуправления описывается в пятом блоке и предполагает мероприятия, направленные на минимизацию "живых контактов" граждан с чиновниками. Шестой, седьмой и восьмой разделы программы "Цифровая экономика" посвящены здравоохранению, городскому хозяйству и суверенитету цифровой экономики.

Согласно программе, к 2025 году в 25 городах России будут запущены проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, а в 10 городах — проекты по использованию индивидуальных беспилотных автомобилей.