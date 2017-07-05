США
5.075 июля19:14МСК
USD59.58+0.35
EUR67.68+0.38
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

McKinsey прогнозирует значительный рост доли цифровой экономики в ВВП РФ

18:5705.07.2017
(обновлено: 18:59 05.07.2017)
0570
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкГрафике на мониторе компьютера. Архивное фотоГрафике на мониторе компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Объем цифровой экономики России к 2025 году может вырасти до 9,6 триллиона рублей (в ценах 2015 года) с 3,2 триллиона рублей в 2015 году, доля цифровой экономики в ВВП РФ таким образом увеличится до 8-10% с 3,9%, говорится в отчете McKinsey "Цифровая Россия: новая реальность".

Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 5 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Путин призвал совершить рывок в развитии цифровой экономики

Эксперты консалтинговой компании отмечают быстрый развитие цифровой экономики в России. Так, с 2011 по 2015 годы объем цифровой экономики увеличился с 2 до 3,2 триллиона рублей, или с 2,6% до 3,9% от ВВП. При этом в США, Китае и странах ЕС этот показатель в 2-3 раза выше (10,9%, 10% и 8,2% соответственно).

По уровню цифровизации частных компаний РФ также отстает от стран-лидеров. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию составляет пока всего 2,2% от ВВП, тогда как в США он достигает 5%, в странах Западной Европы – 3,9%, в Бразилии – 3,6%.

"В стране существуют все предпосылки для достижения цели по утроению размеров цифровой экономики к 2025 году: солидная интеллектуальная и научная база, развитая система среднего и высшего технического образования и сформированная емкость внутреннего рынка цифровых решений", — отметила партнер McKinsey Елена Кузнецова на презентации исследования.

Программа

Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 5 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Формирование цифровой экономики - вопрос безопасности, заявил Путин
Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2017. В среду президент РФ провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Одной из главной тем на заседании стало обсуждение проекта программы "Цифровая экономика", который разработала Минкомсвязь.

Программа сосредоточена на восьми основных направления. Первый блок касается законодательной и регуляторной среды, которая должна обеспечивать развитие цифровой экономики. Раздел предполагает принятие ряда законов, обеспечивающих возможность использования технологии блокчейн (система организации распределенной базы данных) и "интернета вещей".

Второе направление связано с инфраструктурой для применения цифровых технологий. В частности, уже к 2020 году Минкомсвязь намерена добиться удешевления стоимости интернета в 10 раз, до 0,1% от среднего дохода. Министерство также планирует к 2025 году обеспечить все населенные пункты России, в которых проживают более 1 тысячи человек, широкополосным доступом в интернет. Сеть 5G, согласно документу, должна появится минимум в восьми городах с населением свыше 1 миллиона человек в 2020 году, а к 2025 году — в 15 городах.

Следующий блок программы направлен на изменение системы образования. С 2019 года Минкомсвязь предлагает в качестве дипломной работы принимать стартапы. Кроме того, предлагается в те же сроки создать электронную базу трудовых достижений россиян.

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
В Совфеде рассказали, когда создадут условия для цифровой экономики
В четвертом блоке говорится о промышленных исследованиях и разработках, для проведения которых к 2018 году планируется создать не менее 10 цифровых платформ и механизмов поддержки. Предполагается, что эти платформы помогут образовательным учреждениям готовить специалистов высшей квалификации в области современных цифровых технологий.

Трансформация госуправления описывается в пятом блоке и предполагает мероприятия, направленные на минимизацию "живых контактов" граждан с чиновниками. Шестой, седьмой и восьмой разделы программы "Цифровая экономика" посвящены здравоохранению, городскому хозяйству и суверенитету цифровой экономики.

Согласно программе, к 2025 году в 25 городах России будут запущены проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, а в 10 городах — проекты по использованию индивидуальных беспилотных автомобилей.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена