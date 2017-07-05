Руденя: Верхневолжье заинтересовано в инвестициях финских компаний

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Тверская область заинтересована в новых инвестициях финских компаний, особенно в сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с послом Финляндии в России Микко Хауталой.

"Верхневолжье заинтересовано в инвестициях финских компаний в сельское хозяйство, пищевую и перерабатывающую промышленность. Сегодня мы хотим видеть конкретные результаты и цифры. Приоритетом является открытость инвестиционной политики. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше предпринимателей, в том числе и финских, приходили работать на территорию региона", — приводит слова Рудени пресс-служба правительства Тверской области.

По данным пресс-службы, в настоящее время на территории региона реализуются уже три крупных проекта с участием инвесторов из Финляндии: предприятие по производству изоляционных материалов, кофеобжарочный завод и завод по выпуску стеклохолста. Общий объём инвестиций составил более пяти миллиардов рублей, создано 325 рабочих мест.

Ещё одно перспективное направление сотрудничества с иностранными инвесторами, обозначенное главой региона, — туризм. Так, в мае в Лихославле прошла международная научно-практическая конференция "Тверские карелы", в работе которой приняли участие и представители Финляндии. В октябре в Рамешковском районе отметят День культуры Республики Карелия, принять участие в котором глава области пригласил посла Финляндии.

В свою очередь, Хаутала также обратил внимание на важность расширения культурного обмена. Ежегодно в Тверской области обучаются и проходят стажировку 50-70 студентов ведущих финских вузов, напомнил он.

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