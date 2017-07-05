Итоги конкурса на строительство ТЭС в Тамани планируют подвести к осени

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает к осени подвести итоги конкурса на строительство теплоэлектростанции (ТЭС) в Тамани, рассказал журналистам замглавы ведомства Вячеслав Кравченко.

По его словам, условия конкурса сейчас проходят дополнительные согласования в федеральных органах власти.

"Если все будет окей, я думаю, что итоги конкурса мы к осени подведем", — сообщил Кравченко.

В 2016 году первый конкурс по выбору инвестора этого проекта не состоялся, после чего в Минэнерго готовились предложить инвесторам новые условия. В 2017 году называлось несколько возможных сроков его проведения, в том числе май и июнь. В июне Кравченко говорил, что объявить начало конкурса планируется в июле.

Электростанцию в Тамани планируется построить для энергоснабжения Крыма и будущего порта Тамань. Общая мощность возводимой генерации предполагается на уровне 450 МВт, возможно, что это будет не одна электростанция, а две. При этом предусматривается строительство парогазовых энергоблоков.

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