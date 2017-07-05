Татарстан ожидает сохранения урожая зерновых на уровне 2016 года

КАЗАНЬ, 5 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан в 2017 году планирует сохранить сбор зерновых на уровне 2016 года — 4 миллиона тонн, заявил президент республики Рустам Минниханов.

"Комплекс проведенных мероприятий позволяет нам рассчитывать на получение более 4 миллионов тонн зерна, 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,5 миллиона тонн картофеля, 270 тысяч тонн маслосемян и 3 миллиона тонн кормов", — сказал Минниханов в ходе всероссийского совещания по вопросу проведения уборочных работ.

По информации президента Татарстана, аграриями республики качественно и в срок проведена основная обработка почвы, внесено около 70 килограммов действующего вещества на гектар минеральных удобрений, посеяно оригинальных элитных семян на 24% площадей, подготовлена вся необходимая техника. Для повышения урожайности земледельцы опираются на научные достижения.

Однако, по словам Минниханова, обилие дождей на фоне недостатка суммы эффективных температур в этом году могут ограничить рост и развитие сельскохозяйственных культур, это окажет влияние и на качество зерновых.

Глава республики отметил, что последние несколько лет климатические условия в регионе были не лучшими (отмечалась засуха), однако аграрии Татарстана смогли обеспечить ежегодный прирост валовой продукции на 5%. На долю агропромышленного комплекса вместе с пищевой промышленностью, по его информации, приходится 11% валового регионального продукта, что в прошлом году превысило 420 миллиардов рублей, в том числе сельскохозяйственные производства — 238 миллиардов, переработка — 182 миллиарда рублей.

Минниханов напомнил, что с 2014 года в республике работает программа технической модернизации, которая предусматривает субсидирование 40% стоимости сельхозтехники. Из бюджета республики на эти цели дополнительно выделяется ежегодно 2 миллиарда рублей. "Это позволяет обеспечить обновление техники и поддержать обеспеченность в 155 лошадиных сил на 100 гектаров посевов. Задача — к 2020 году довести до 200 лошадиных сил на основе многофункциональных машин", — сказал он, добавив, что принято решение о приобретении 200 энергонасыщенных тракторов с 50% субсидированием из республиканского бюджета.

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