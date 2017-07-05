Госдума приняла в первом чтении проект о новом бюджетном правиле

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой конструкции бюджетного правила.

Согласно обновленному правилу, параметры федерального бюджета, прежде всего расходы, будут рассчитываться исходя из цены на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы, полученные сверх этой планки отсечения, будут направляться на пополнение резервов, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Законопроект определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга. При этом базовая цена на нефть устанавливается на уровне 40 долларов за баррель марки Urals в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

С учетом снижения цен на нефть и формирования структурно устойчивой в долгосрочном периоде цены на нефть, соответствующей базовой цене, заложенной в расчет доходов федерального бюджета на 2017-2019 годы, также предлагается отменить положения Бюджетного кодекса РФ, касающиеся нормативной величины Резервного фонда.

Использование резервов

Законопроект определяет перечень нефтегазовых доходов (дополнительных и недополученных) федерального бюджета, а также устанавливает, что формирование Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов определяется в соответствии с установленным правительством порядком. Объем использования средств Резервного фонда не может превышать объем недополученных нефтегазовых доходов.

Документ устанавливает возможность использования средств Фонда национального благосостояния, в том числе на пополнение Резервного фонда в целях обеспечения оперативного управления средствами данных фондов, в том числе в целях финансирования дефицита федерального бюджета.

Как отметил в ходе обсуждения глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, правительство во втором чтении законопроекта предложит отказаться от деления на Резервный фонд и ФНБ. Глава Минфина Антон Силуанов в конце июня сообщил о решении объединить эти фонды.

Макаров высказался против упразднения ФНБ. "Мы глубоко убеждены, что Фонд национального благосостояния должен быть сохранен", — отметил депутат, подчеркнув, что ФНБ имеет главную функцию гарантий пенсионных прав граждан.

Резервный же фонд, по мнению парламентария, будет исчерпан и его существование не является обоснованным.

"Бюджетное правило, которое создавалось, тогда и привело к тому, что создавали Резервный фонд и Стабилизационный (фонд – ред.). Но помните как действовал Резервный фонд? Резервный фонд пополняется до величины 7% ВВП, а после этого деньги идут на поддержку экономики. Я думаю, что сейчас всем понятно, что за счет нефтяных доходов Резервный фонд никогда уже не достигнет не то что 7% — нам сегодня говорят о том, что он будет исчерпан в ближайшее время… Но, очевидно, что Резервный фонд исчерпается… Следовательно, само по себе существование Резервного фонда становится необоснованным", — сказал Макаров, выступая на заседании Госдумы.