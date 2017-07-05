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Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект о новом бюджетном правиле

17:1305.07.2017
(обновлено: 17:41 05.07.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПодготовка коробок с документами и материалами проекта федерального бюджета. Архивное фотоПодготовка коробок с документами и материалами проекта федерального бюджета. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой конструкции бюджетного правила.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 15 июня 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Медведев рассказал, какие надежды возлагает на новое бюджетное правило

Согласно обновленному правилу, параметры федерального бюджета, прежде всего расходы, будут рассчитываться исходя из цены на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы, полученные сверх этой планки отсечения, будут направляться на пополнение резервов, пояснял ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Законопроект определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга. При этом базовая цена на нефть устанавливается на уровне 40 долларов за баррель марки Urals в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.

С учетом снижения цен на нефть и формирования структурно устойчивой в долгосрочном периоде цены на нефть, соответствующей базовой цене, заложенной в расчет доходов федерального бюджета на 2017-2019 годы, также предлагается отменить положения Бюджетного кодекса РФ, касающиеся нормативной величины Резервного фонда.

Использование резервов

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы РФ. 9 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Набиуллина рассказала, почему ЦБ поддерживает бюджетное правило
Законопроект определяет перечень нефтегазовых доходов (дополнительных и недополученных) федерального бюджета, а также устанавливает, что формирование Резервного фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов определяется в соответствии с установленным правительством порядком. Объем использования средств Резервного фонда не может превышать объем недополученных нефтегазовых доходов.

Документ устанавливает возможность использования средств Фонда национального благосостояния, в том числе на пополнение Резервного фонда в целях обеспечения оперативного управления средствами данных фондов, в том числе в целях финансирования дефицита федерального бюджета.

Как отметил в ходе обсуждения глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, правительство во втором чтении законопроекта предложит отказаться от деления на Резервный фонд и ФНБ. Глава Минфина Антон Силуанов в конце июня сообщил о решении объединить эти фонды.

Макаров высказался против упразднения ФНБ. "Мы глубоко убеждены, что Фонд национального благосостояния должен быть сохранен", — отметил депутат, подчеркнув, что ФНБ имеет главную функцию гарантий пенсионных прав граждан.

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Силуанов рассказал, когда бюджетное правило вступит в полную силу
Резервный же фонд, по мнению парламентария, будет исчерпан и его существование не является обоснованным.

"Бюджетное правило, которое создавалось, тогда и привело к тому, что создавали Резервный фонд и Стабилизационный (фонд – ред.). Но помните как действовал Резервный фонд? Резервный фонд пополняется до величины 7% ВВП, а после этого деньги идут на поддержку экономики. Я думаю, что сейчас всем понятно, что за счет нефтяных доходов Резервный фонд никогда уже не достигнет не то что 7% — нам сегодня говорят о том, что он будет исчерпан в ближайшее время… Но, очевидно, что Резервный фонд исчерпается… Следовательно, само по себе существование Резервного фонда становится необоснованным", — сказал Макаров, выступая на заседании Госдумы.

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