Ямал в 2016 году установил рекорд 15-летия, выловив 10 тысяч тонн рыбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 2016 году установил рекорд последних 15 лет, выловив 10 тысяч тонн рыбы, сообщает в среду правительство региона.

"Обеспеченность жителей округа рыбной продукцией собственного производства сегодня составляет 84%, за год показатель увеличился на 10%, что связано с увеличением объемов вылова… В 2016 году ямальские рыбаки установили рекорд 15-летия, поймав без малого 10 тысяч тонн рыбы", — говорится в сообщении.

За шесть месяцев этого года рыбодобывающие предприятия округа добыли 3,4 тонны рыбы, в лидерах — ООО "Тазагрорыбпром", ООО "Святогор", Горковское сельхозпредприятие.

Уже несколько лет в связи с запретом на вылов муксуна и нельмы все рыбодобывающие предприятия переориентированы на увеличение объемов добычи частиковых и тресковых видов рыбы. На предприятиях сменили орудия лова, определили новые места промысла. Это привело к увеличению объёмов добычи этих видов рыб.

По данным властей региона, Ямало-Ненецкий автономный округ является одним из наиболее значимых рыболовецких регионов в Западносибирском рыбохозяйственном бассейне. Здесь вылавливается более 50% всей добываемой по Нижнеобскому бассейну рыбы. Предприятия рыбного хозяйства являются градообразующими для многих населенных пунктов округа. На них трудятся 2,5 тысячи человек, большинство из которых являются представителями коренного населения.

В регионе реализуются масштабные программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Правительство ЯНАО совместно с ПАО "Новатэк" реализовало проект по строительству завода по воспроизводству сиговых в поселке Харп. На Ямале получает развитие аквакультура. Уже второй год работает рыбоводная ферма в Салехарде. В самой ближайшей перспективе – развитие аквакультуры в естественных водоемах. На территории округа сформировано 10 рыбоводных участков, общая площадь которых составляет почти 3,5 тысячи гектара. Шесть озер для разведения сиговых уже закреплены за хозяйствами в Пуровском, Приуральском и Шурышкарском районах, сообщает правительство округа.

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