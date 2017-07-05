"Газпром" за полгода увеличил экспорт газа в Германию почти на 17%

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. "Газпром" в первом полугодии увеличил экспорт газа в Германию на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,5 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Газпром" за первое полугодие увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,4%, или на 10,5 миллиарда кубометров.
В начале июня зампред правления компании Александр Медведев сообщил, что в 2017 году "Газпром" может экспортировать в дальнее зарубежье 180 миллиардов кубометров газа.
В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.