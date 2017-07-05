Трамп прокомментировал рост торговли между Китаем и Северной Кореей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с ростом объема торговли между КНР и КНДР на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове.

"Торговля между Китаем и Северной Кореей выросла почти на 40% в первом квартале. Вот и все сотрудничество Китая с нами — но мы должны были попытаться!" — написал американский президент на своей официальной странице в микроблоге Twitter в преддверии встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе саммита G20 в Гамбурге.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us — but we had to give it a try! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2017 г.

​Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа сообщила, что президент США в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил, что Америка готова самостоятельно оказывать давление на КНДР.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.