"GM-АвтоВАЗ" отзывает 2,7 тысячи Chevrolet NIVA для замены топливных баков

САМАРА, 5 июл — РИА Новости. "GM-АвтоВАЗ" отзывает 2,7 тысячи автомобилей Chevrolet NIVA для замены топливных баков, сообщает пресс-служба предприятия.

"В целях защиты интересов потребителей и в связи с возможностью проявления дефекта "негерметичность топливного бака" на автомобилях Chevrolet NIVA, произведенных в период с 1 ноября 2016 года по 28 ноября 2016 года ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" проводит отзывную кампанию по замене топливных баков", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, владельцы автомобилей с указанными в перечне VIN-номерами будут проинформированы персонально — официальным письмом и по телефону. Также клиенты могут сверить VIN-номера своих автомобилей с опубликованным перечнем самостоятельно и обратиться к официальному дилеру для замены топливного бака.

Все работы будут произведены бесплатно и в соответствии с техническими рекомендациями "GM-АвтоВАЗ", отметили на предприятии.