В России начали делать пластиковую тару для нефтепродуктов с нанотрубками

НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Сразу две российских компании начали производить антистатическую пластиковую тару, в том числе для нефтепродуктов и взрывоопасных веществ, с использованием уникальных одностенных углеродных нанотрубок, сообщает компания-производитель нанотрубок OCSiAl (портфельная компания "Роснано").

В компании пояснили, что сейчас для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин и ацетон), а также на производстве взрывоопасных веществ используется металлическая тара. Пластиковая тара имеет множество преимуществ – она более дешевая, не подвержена коррозии, имеет срок службы в 50 лет. Однако главная проблема в том, что пластик является диэлектриком. Во избежание угрозы возникновения искры некоторые производители используют различные проводящие добавки, такие как технический углерод или алюминиевый порошок, однако они все равно неспособны обеспечить равномерную и постоянную проводимость, плохо влияют на прочность и внешний вид изделий.

"В 2017 году сразу две ведущих российских компании в области переработки пластмасс методом ротационного формования – "Анион" и "ПолиТим" – начали производство цветных антистатических емкостей с сохраненными физико-механическими свойствами полиэтилена, добавив лишь 0,01% нанотрубок…", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что полученные результаты превосходят мировые аналоги и, несмотря на отсутствие законодательной базы в этой области, открывают возможности использования пластиковой тары для широкого круга предприятий, работающих с легковоспламеняющимися жидкостями и взрывоопасными веществами.

Глава российского офиса OCSiAl Александр Зимняков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что антистатические полиэтиленовые емкости с физико-механическими характеристиками, превосходящими все мировые аналоги, успешно прошли испытания с партнерами из Китая и Индии. В настоящее время компания совместно с "Роснано" сформировала предложения по изменению законодательства РФ для разрешения использования такой тары при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей и на опасных производствах.

Сибирская компания OCSiAl (Новосибирск) является единственным в мире производителем одностенных углеродных нанотрубок, которые являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов. Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%.