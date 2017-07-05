НОВО-ОГАРЕВО, 5 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания эффективного механизма для продвижения цифровой экономики, ликвидации правовых барьеров, запуска инструментов поддержки отечественных компаний, которые являются центрами компетенции в сфере цифровых технологий.

"Опираясь на накопленный технологический интеллектуальный потенциал, нам предстоит реализовать сложный комплексный проект. Он беспрецедентен по своему масштабу, значению, влиянию на жизнь страны и каждого конкретного человека. Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире", — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В этом ряду, по словам президента, строительство железных дорог в конце XIX века, электрификация страны в первой половине XX века.

"Сейчас наша первоочередная задача – создать эффективный механизм для продвижения этого значительного, значимого проекта", — добавил он.

Путин напомнил, что еще в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме обозначил основные направления развития цифровой экономики в России.

"Это ликвидация правовых барьеров, которые препятствуют внедрению передовых технологий, создание опорной инфраструктуры, линий связи, центров хранения и обработки данных, серьезное совершенствование всей системы образования, включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности, а также запуск инструментов поддержки отечественных компаний, которые являются центрами компетенции в сфере цифровых технологий", — добавил президент.