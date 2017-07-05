Формирование цифровой экономики - вопрос безопасности, заявил Путин

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июл — РИА Новости. Формирование цифровой экономики является вопросом национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости", — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цифровая экономика, как отметил Путин, — это не отдельная отрасль, а уклад жизни, новая основа для развития экономики, бизнеса, социальной сферы.

По словам Путина, Россия находится среди ведущих стран мира по динамике распространения широкополосного интернета и беспроводных сетей. С 2010 по 2016 годы доля домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросла до 74,8%, сказал президент. Средняя скорость интернета в России в 2016 году выросла на 29% — это уровень Франции, Италии, отметил Путин.

"К началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 миллиарда рублей", — сказал он.

"Благодаря высокому уровню компетенции наших специалистов в IT-сфере отечественные компании предлагают уникальные программные решения, они используются в самых различных сферах, в том числе при создании так называемых умных городов", — сказал Путин.