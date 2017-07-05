Эксперт: Китай лидирует на рынке стали, но России есть чем ответить

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова выяснили, что распределение сил на мировом рынке стали изменилось в сторону абсолютного первенства Китая.

Наиболее эффективным ответом России на резкое обострение международной конкуренции ученые считают постоянное совершенствование технологий и модернизацию производства. Включая, в частности, организацию производства "добавки коксующей" и так называемого "полукокса".

Черная металлургия, как известно, является одной из основных отраслей экспортного сектора России. Однако на мировом металлургическом рынке за последние 15 лет произошли существенные изменения. Объем производства стали стремительно увеличивается в Индии, Бразилии и Турции. Лидирующую позицию с большим отрывом от других стран занимает Китай.

Заведующий кафедрой политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Руслан Дзарасов утверждает, что суммарное мировое производство стали за последнюю четверть века увеличилось в 2,17 раза, а за последние пятнадцать лет – в 1,94 раза. Такой колоссальный прирост обеспечивается прежде всего за счет Китая.

Только за 1990 – 2014 годы выпуск стали в Поднебесной увеличился в 12 раз, в том числе в 2000 – 2014 гг. в шесть раз: с 128, 5 до 823 млн тонн. Помимо Китая производство стали быстро растет в Южной Корее, где в 2014 году ее выпуск сравнялся с аналогичным показателем в России – 71,5 млн тонн.

Эксперт отметил, что развитие производств конструкционных материалов в современной мировой экономике происходит под контролем и направляющим влиянием крупного транснационального капитала. Мощные сталеплавильные комбинаты и обеспечивающие их предприятия, по его словам, "размещаются в прибрежных зонах стран с избытком высокодисциплинированной, достаточно квалифицированной и дешевой рабочей силы".

Он подчеркнул, что низкая стоимость морских перевозок обеспечивает доступность широчайшего спектра месторождений и позволяет снабжать данные комплексы самым качественным в мире сырьем, добываемым с минимальными издержками. Именно на этих условиях развивается производство стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В результате жесткой конкуренции на мировом рынке черной металлургии выпуск стали в Восточной Европе сократился в сравнении с 1990-м к 2014 году почти на 20%.

По мнению профессора Дзарасова, сокращение экспорта стали производители нашей страны могут в значительной мере заместить внутренним спросом.

Ученый считает, что наиболее эффективным ответом России на резкое обострение международной конкуренции на рынке стали является постоянное совершенствование технологий и коренная модернизация производства. В частности, выработка так называемой "добавки коксующей".

Являясь побочным продуктом переработки нефти, она, при добавлении в угольную шихту, повышает горячую прочность и снижает реакционную способность кокса. Это позволяет повысить долю природного газа в доменном дутье и внедрять пылеугольное топливо.

В результате происходит значительная экономия дорогого угольного кокса. Однако при производстве "добавки коксующей" повышаются технические риски установок замедленного коксования на нефтеперерабатывающих заводах. В силу этого нефтяные компании неохотно развивают данное производство.

Между тем государство располагает соответствующими рычагами – оно подписывает с нефтяными компаниями четырехсторонние соглашения об инвестиционных программах. Соглашения заключаются для обеспечения бензином и дизелем. "В их рамках надо требовать соблюдения интересов других отраслей. В частности, предусмотреть выпуск "добавки коксующей" в необходимых масштабах", – подчеркнул Дзарасов.

Он напомнил, что отечественные специалисты разработали технологию производства так называемого "полукокса", который также позволяет значительно экономить кокс. "Внедрение этих технологий снизило бы издержки отечественной черной металлургии. Это способствовало бы заметному росту её конкурентоспособности на мировом рынке", – отметил он.