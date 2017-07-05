Мурманская область лидирует в зоне Арктики по индексу промпроизводства

МУРМАНСК, 5 июл – РИА Новости. Мурманская область по индексу промышленного производства по итогам 5 месяцев этого года занимает 9-е место в России и 2-е место среди регионов Арктической зоны Российской Федерации, что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, сообщили в министерстве экономического развития региона.

Региональное министерство ссылается на данные мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации за январь-май 2017 года, опубликованным на сайте Росстата. "Индекс промышленного производства за данный период по Мурманской области составил 116,6% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем по России – 101,7%", — пояснили в министерстве.

Как поясняют специалисты, рост промышленного производства региона за 5 месяцев текущего года в основном связан с реализацией крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение выпуска в добыче полезных ископаемых (рост производства – на 9,2%), а также в металлургическом производстве (в 1,3 раза).

Флора и фауна Арктики © Ярослав Амелин Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. © Ярослав Амелин Белый медведь на острове Пуховый. Новая Земля. 2016. © Шабалин Федор Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016 © Шабалин Федор Северный олень, остров Русанова, архипелаг Новая Земля, 2016 © Ярослав Амелин Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016. © Ярослав Амелин Золотой корень – особо охраняемое растение Арктики. Побережье Баренцева моря. 2016. © Андрей Ермаков Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016. © Андрей Ермаков Белощёкая казарка. Новая Земля, 2016. © Андрей Ермаков Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Флора Новой Земли. Новая Земля, 2015. © Андрей Ермаков Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Скорлупа и новоземельская растительность. Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. © Андрей Ермаков Новая Земля. 2016. /

Одновременно с этим по темпу роста объема инвестиций в основной капитал за первый квартал 2017 года Мурманская область заняла 24-е место по России и 3-е место среди регионов Арктической зоны Российской Федерации. "Номинальный объем инвестиций в основной капитал в регионе за первый квартал 2017 года (по предварительным данным) достиг 14,6 миллиарда рублей, темп роста составил 108,3%, в среднем по России – 102,3%", — приводят данные в министерстве.

Другие новости региона читайте здесь