Госдума приняла во втором чтении проект о регулировании субсидий компаниям

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект, регулирующий субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям. При этом по сравнению с первым чтением расширен круг возможных целей таких субсидий, в частности за счет строительства или реконструкции федеральных автодорог, переданных в доверительное управление "Автодору".

Документ предусматривает, что средства госкомпаниям больше не будут выделяться в качестве имущественного взноса РФ. Это создаст условия для выделения данным организациям из бюджета средств в соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) и поможет усилить контроль за их использованием, поясняет кабмин.

Законопроект был разработан во исполнение поручений президента включить в ФАИП объекты капстроительства, укрупненные инвестпроекты и объекты недвижимости, на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и приобретение которых выделяются из бюджета средства юрлицам, не являющимся государственными учреждениями и предприятиями.

В документе определяются виды субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям, цели и условия их предоставления и порядок их возврата при нарушении условий использования.

В Бюджетный кодекс вносятся изменения, определяющие критерии выполнения государственного задания. Госзадание будет считаться невыполненным, если не достигнуты показатели госзадания, характеризующие объем оказываемых госуслуг (выполняемых работ), или если превышено допустимое отклонение. Кроме того, расширяются основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без правки закона о бюджете.

Поправки

Во втором чтении в законопроект был внесен ряд поправок. В частности, одной из поправок уточняется, что госзадание является невыполнимым не только в случае недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей госзадания, характеризующих объем оказываемых госуслуг, но и недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей госзадания, характеризующих качество таких услуг.

Другая поправка предусматривает, что госзадание формируется в соответствии с отраслевыми перечнями государственных и муниципальных услуг.

Согласно следующей поправке, расширяется круг целей, на которые могут быть направлены данные субсидии. Они могут быть выделены, в том числе, на строительство или реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление госкомпании "Автодор".

Также данная поправка предполагает, что обязательным условием для предоставления субсидий станет отсутствие у их получателей на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключаются соглашения о предоставлении субсидий, задолженности по налогам, сборам и иным платежам.

Той же поправкой уточняется, что субсидии, предоставленные государственным и публично-правовым компаниям из бюджетных ассигнований резервных фондов, не утверждаются законом о федеральном бюджете.

Кроме того, следующая поправка уточняет, при перераспределении ассигнований на реализацию госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" и при решении кабмина о прекращении реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" изменения могут быть внесены в роспись бюджета в ходе его исполнения в 2017 году. Такая поправка означает, что данные изменения не будут прописаны в законе "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Еще одна поправка устанавливает особенности введения в действие пунктов законопроекта. Поправка предусматривает, что изменения о предоставлении бюджетных инвестиций юрлицам для внесения средств в уставные капиталы дочерних обществ, в том числе в соответствии с ФАИП, могут вноситься в бюджеты, начиная с бюджетов 2018 года (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

В то же время, положения о таких бюджетных инвестициях, предоставляемых в соответствии с ФАИП, не применяются к объектам капитального строительства, в отношении которых до 1 января 2017 года утверждена проектная документация и до 1 января 2018 года заключены договоры для строительства или реконструкции.