Российско-китайский инвестиционный фонд выделит средства на новые проекты

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, основан РФПИ и China Investment Corporation) договорился о сотрудничестве и реализации в России и на территории китайской провинции Хайнань совместных проектов, общий объем которых превышает 500 миллионов долларов, сообщили в РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано руководством РКИФ и провинции Хайнань в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Соглашение поддерживает развитие инициативы "Один пояс – один путь" и двустороннего инвестиционного сотрудничества между Россией и КНР. Приоритетными направлениями определены: развитие промышленных и инновационных парков, высокотехнологичных медицинских услуг, объектов туристической и социальной инфраструктуры, а также инициативы в сфере культуры и искусства. Общий объем предполагаемых к реализации проектов превышает 500 миллионов долларов", — отметили в фонде.

"Провинция Хайнань является важным хабом Морского шелкового пути, входящего в инициативу "Один пояс – один путь"… Мы высоко оцениваем инвестиционный потенциал, который несет в себе сотрудничество провинции Хайнань и российского Золотого кольца, особенно в таких сферах, как туризм, культурное взаимодействие, медицинские услуги и инновации", — отметил генеральный содиректор и президент РКИФ Ху Бин.