БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл — РИА Новости. Старообрядцы, приехавшие в Амурскую область из Южной Америки, получили почти 6 миллионов рублей по программе предоставления грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Приамурья.

"Гранты получили двое глав КФХ из числа старообрядцев, сумма каждого гранта — 2 миллиона 906 тысяч рублей. Поддержка предоставляется по направлению "Разведение крупного рогатого скота молочного направления и производство молочной продукции",- сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как сообщалось, в Свободненском районе Амурской области уже живут 27 староверов, свое желание переехать подтвердили еще три семьи из Южной Америки. Сейчас в распоряжении староверов, занимающихся сельским хозяйством, более тысячи гектаров земли, восемь гектаров из них оформлены по программе "дальневосточный гектар", переселенцы хотят оформить еще 11 гектаров. Фермеры занимаются молочным животноводством, готовят домашний сыр и масло, продукция пользуется спросом у местного населения.

"Гранты получили двое глав КФХ, но это поддержка на все наши семьи, все они занимаются сельским хозяйством. Мы очень рады, что нам помогли. Сейчас планируем приобрести коров, трактора, технику — то, что нужно, чтобы заниматься сельским хозяйством и производить молочную продукцию. У нас есть четкие планы, все уже расписано", — процитировали в пресс-службе главу КФХ из старообрядческой общины Олега Махина.

До 10 июля власти Приамурья должны разработать план для привлечения в регион переселенцев