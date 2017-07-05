БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл — РИА Новости. Старообрядцы, приехавшие в Амурскую область из Южной Америки, получили почти 6 миллионов рублей по программе предоставления грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Приамурья.
Как сообщалось, в Свободненском районе Амурской области уже живут 27 староверов, свое желание переехать подтвердили еще три семьи из Южной Америки. Сейчас в распоряжении староверов, занимающихся сельским хозяйством, более тысячи гектаров земли, восемь гектаров из них оформлены по программе "дальневосточный гектар", переселенцы хотят оформить еще 11 гектаров. Фермеры занимаются молочным животноводством, готовят домашний сыр и масло, продукция пользуется спросом у местного населения.
До 10 июля власти Приамурья должны разработать план для привлечения в регион переселенцев