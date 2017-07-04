Евкуров: Ингушетия демонстрирует рост по всем показателям развития региона

МАГАС, 3 июл — РИА Новости, Адам Буражев. За последние пять лет с момента издания "майских указов" президента страны, Ингушетия оказалась значительно близка к обозначенным целям в экономике, здравоохранении, образовании, кадровой политике и других не менее важных сферах жизнедеятельности, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров на совещании в Магасе.

По его словам, наметилась устойчивая тенденция повышения инвестиционной привлекательности региона, которая обеспечила рост объемов инвестиций за истекшую пятилетку в два раза.

"Объем валового регионального продукта вырос на 2,8 пункта относительно показателя 2011 года. Процент охвата детей дошкольным образованием в Ингушетии на 1 июля 2017 года составил 68 %. Достигнутый уровень средней зарплаты работников бюджетной сферы, по итогам первого квартала 2017 года, варьируется от 70% до 150%. Эти цифры демонстрируют существенное улучшение качества жизни", — сказал он.

Евкуров отметил, что эти показатели нужно не просто сохранить, но и приумножить — вне зависимости от внешних условий и факторов влияния.

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