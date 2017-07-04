Эксперт: Россия может поставлять в Китай миллионы тонн зерна

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия может обеспечить поставки миллионов тонн зерна, в том числе и пшеницы, в Китай, сообщил РИА Новости президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Президент РФ Владимир Путин во вторник по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзипином, сообщил, что принято решение об увеличении поставок российской пшеницы в Китай, а также в финальной стадии согласования находятся документы о допуске на рынок и других зерновых культур.

"Мы готовы поставлять в Китай значительные объемы пшеницы, измеряемые миллионами тонн", — сообщил Злочевский.

Он пояснил, что в настоящее время из России в Китай идут поставки зерна только с приграничных зон и объемы этих поставок невелики. "Были пробные, тестовые поставки в 300, 500 тонн", — сказал глава РЗС.

По его словам, потенциал рынка Китая огромен и исчисляется миллионами тонн. "Они и сами крупнейшие производители зерна, более 120 миллионов тонн в год, но им не хватает", — рассказал Злочевский.