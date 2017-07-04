Цена на нефть Brent впервые с 7 июня поднялась выше $50 за баррель

МОСКВА, 4 июл я — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник; стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 7 июня превысила психологическую отметку в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.01 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4% — до 50,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов — на 0,22%, до 49,79 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34% — до 47,23 доллара за баррель.