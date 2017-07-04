Китайская CEFC сможет купить долю в розничном бизнесе "Роснефти"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Соглашение "Роснефти" и китайской энергетической компании CEFC ("Хуасинь") о стратегическом сотрудничестве, подписанное во вторник, предусматривает для китайской корпорации возможность приобретения доли в розничном бизнесе "Роснефти", говорится в сообщении российской компании.

"Подписанное соглашение также предусматривает для китайской корпорации опцию по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти"", — говорится в сообщении.

Также "Роснефть" и CEFC рассмотрят возможность создания в РФ совместного предприятия для реализации нефтегазовых проектов и совместного инвестфонда, сообщает российская компания.

В середине июня "Роснефть" и китайская CEFC договорились о создании рабочей группы для изучения возможностей сотрудничества по потенциальным проектам, в том числе в таких областях, как разведка и добыча, торговля нефтью и нефтепродуктами, финансовые услуги.

В конце июня менеджмент "Роснефти" в стратегических задачах на 2018-2020 годы обозначил такие цели, как выделение в отдельные структуры розничного бизнеса, сервиса и ряда добывающих активов. Источник в "Роснефти" говорил журналистам, что выделение розничного бизнеса "Роснефти" в отдельную структуру, в случае одобрения советом директоров, может произойти в 2018 году.

Китайская корпорация CEFC — вертикально-интегрированная компания, которая реализует нефтегазовые проекты в сфере добычи, нефтепереработки и нефтехимии, транспортировки и реализации нефтепродуктов. Кроме того, CEFC располагает банковскими, фондовыми и другими финансовыми инструментами, участвует в инвестициях в таких сферах, как новые источники энергии, биофармацевтика, авиация, туризм, инфраструктурные проекты.