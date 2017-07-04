Российскую часть коридора "Европа-Западный Китай" достроят в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Строительство российского участка международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай" планируется завершить в 2019 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как сказал Путин журналистам по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином, крупным совместным транспортным проектом Москвы и Пекина можно назвать создание автомобильного маршрута "Европа – Западный Китай".

"Работы на его российском участке планируется завершить в 2019 году",- сказал Путин.

Маршрут "Европа — Западный Китай" — самый протяженный в мире экономический коридор с большим потенциалом государственного и регионального взаимодействия, охватывающий страны с населением свыше трех миллиардов человек. Реализация проекта позволит сократить срок доставки грузов из Китая в ЕС до 10 дней. Проект включен в ФЦП развития транспортной системы. Общая протяженность маршрута составит более 8 тысяч километров, из них 2,3 тысячи километров пройдут по территории России.