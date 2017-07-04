РФ и КНР будут активно развивать сотрудничество в кредитно-финансовой сфере

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи. 4 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай поставили перед собой задачу активно развивать сотрудничество в кредитно-финансовой сфере, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы поставили задачу активно развивать кредитно-финансовую сферу и сотрудничество в этой области", — сказал Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент отметил, что в прошлом году накопленные прямые капиталовложения из Китая увеличились на двенадцать процентов, достигнув 2,3 миллиарда долларов.

"Поддержали договоренность между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Банком развития Китая о создании совместного инвестфонда объемом в 65 миллиардов юаней. Условились продолжить консультации по более широкому использованию национальных валют во взаимных расчетах и инвестиционной сфере. Уверен, этому будет способствовать открытие в Китае первого зарубежного отделения Центрального банка РФ", — добавил Путин.