"Газпром" и CNPC продолжают согласовывать параметры западного маршрута

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC продолжают согласование параметров поставок российского газа в Китай по западному маршруту, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжается согласование параметров западного маршрута", — сказал Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзинпинем.

В 2014 году "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по восточному маршруту, который предусматривает поставку в Китай газа Якутского и Иркутского центров газодобычи по магистральному газопроводу "Сила Сибири". В настоящее время "Газпром" реализует проект по строительству этого газопровода, который обеспечит поставку в Китай 38 миллиардов кубометров газа в год.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок газа по западному маршруту ("Сила Сибири-2"), который предусматривает поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в объеме 30 миллиардов кубометров в год на первом этапе. В конце июня 2016 года глава российской компании Алексей Миллер говорил, что если CNPC примет предложение "Газпрома" по цене и объему поставок газа в КНР по западному маршруту, контракт может быть подписан в ближайшее время.