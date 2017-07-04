МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев призвал не чинить препятствий тем, кто хочет открыть свой бизнес, и снимать существующие ограничения в российском законодательстве.
"Здесь пока дела обстоят, может быть, не самым лучшим образом. Мы ведём активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса. По инициативе "Единой России" на поддержку предпринимательства в федеральном бюджете на этот год предусмотрены 20,5 миллиардов рублей. Но в этом вопросе деньги — это ещё не все. Главное не создавать проблем, не чинить препятствий тем, кто хочет открыть своё дело, снимать ограничения существующие в законодательстве", — сказал Медведев.
Нужно также ускорять внедрение в работу контрольно-надзорных органов риск-ориентированного подхода, добавил он. "Такая практика должна заработать в полной мере уже с нового года, то есть с 1 января 2018 года", — сказал Медведев.