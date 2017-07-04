МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев призвал не чинить препятствий тем, кто хочет открыть свой бизнес, и снимать существующие ограничения в российском законодательстве.

Медведев, выступая на заседании комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы партии, отметил "солидный подраздел" предвыборной программы, касающийся развития предпринимательства.

"Здесь пока дела обстоят, может быть, не самым лучшим образом. Мы ведём активную работу по поддержке малого и среднего бизнеса. По инициативе "Единой России" на поддержку предпринимательства в федеральном бюджете на этот год предусмотрены 20,5 миллиардов рублей. Но в этом вопросе деньги — это ещё не все. Главное не создавать проблем, не чинить препятствий тем, кто хочет открыть своё дело, снимать ограничения существующие в законодательстве", — сказал Медведев.

"Единая Россия" работает над тем, чтобы закрепить проведение комплексной проверки предпринимателей один раз в три года и не каждым надзорным органом по отдельности, как это делается сейчас, а (проведение) такой комплексной проверки", — добавил председатель ЕР.

Нужно также ускорять внедрение в работу контрольно-надзорных органов риск-ориентированного подхода, добавил он. "Такая практика должна заработать в полной мере уже с нового года, то есть с 1 января 2018 года", — сказал Медведев.