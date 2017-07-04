Путин отметил вклад предприятий в укрепление партнерства России и Китая

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад российско-китайских предприятий и объединений в укрепление торговых и партнерских отношений двух стран.

"Только что завершились переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы подробно обсудили состояние двусторонних связей, наметили планы на перспективу. Отмечу, что их успешная реализация зависит не только от деятельности государственных органов, но и от заинтересованного участия общественных, деловых кругов, поддержки средств массовой информации", — сказал Путин.

"На текущий год запланированы еще 180 различных инициатив. Рассчитываем, что Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития будет и впредь так же творчески, по-новаторскому выполнять свою важную миссию, способствовать укреплению взаимопонимания и добрососедству между народами наших государств", — сказал президент России.

"Хотел бы особо отметить и деятельность российско-китайских деловых советов и палаты по содействию торговле машинотехнической и инновационной продукцией, которые помогают крупнейшим предприятиям и объединениям наших стран налаживать повседневные связи", — сказал Путин.