Глава Приватбанка не готов возглавить Нацбанк Украины

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Глава национализированного в конце прошлого года крупнейшего на Украине Приватбанка, экс-министр финансов страны Александр Шлапак не намерен возглавлять Национальный банк Украины.

Ранее Шлапак заявил, что выполнил задачи по стабилизации ситуации в банке и подал заявление об отставке.

"Я не готов возглавить Нацбанк…. (Мне – ред.) не предлагали", — сказал Шлапак на пресс-конференции во вторник.

Ранее Нацбанк Украины сообщил о назначении с 11 мая первого зампредседателя регулятора Якова Смолия исполняющим обязанности главы НБУ. Глава Нацбанка Украины Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.