Спрос на рынке нефти будет расти в третьем квартале, считает Новак

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Спрос на рынке нефти будет расти в третьем квартале текущего года, сейчас происходит балансировка цен, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, цены имеют потенциал к более высокому уровню во втором полугодии. Вы видите, что последние две недели идет постепенный рост цены, восстанавливается рынок, происходит балансировка, о которой мы и говорили. И она будет продолжать происходить, потому что третий квартал будет продолжать расти спрос на рынке нефти", — сказал Новак, отвечая на вопрос про ожидания относительно цен на нефть во втором полугодии.

Новак в конце мая в интервью РИА Новости говорил, что цена нефти восстановится до прежних уровней порядка 50 долларов в ближайшей перспективе. По его мнению, для этого есть все предпосылки.

На фоне роста добычи нефти в США, а также в Ливии и Нигерии (обе страны освобождены от обязательств по ОПЕК+) цена на нефть в июне опускалась ниже 45 долларов за баррель марки Brent. Ряд экспертов высказывает мнение, что ОПЕК может достичь своей цели по стабилизации цены в диапазоне 50-60 долларов только при росте сокращений.

Новак на прошлой неделе говорил, что страны ОПЕК+ в настоящий момент не обсуждают увеличение оговоренного сделкой объема сокращения добычи.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.