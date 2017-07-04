На Украине возбудили дело о доведении Приватбанка до банкротства

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье о "приведении к неплатежеспособности" Приватбанка, национализированного в конце прошлого года, заявил глава финучреждения Александр Шлапак.
Издание "Экономическая правда" в понедельник со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко сообщило, что генпрокуратура, антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанком.
Ранее Национальный банк Украины заявил, что бывшие владельцы Приватбанка не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля. Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.