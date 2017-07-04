Доходы бюджета ТиНАО Москвы выросли почти в пять раз

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За пять лет собственные доходы бюджета Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) выросли почти в пять раз, сообщает сайт mos.ru со ссылкой на руководителя Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

В 2012 году доход ТиНАО равнялся 1,4 миллиарда рублей, то в 2016-м он вырос почти до семи миллиардов. В абсолютном выражении прирост составил 5,5 миллиарда рублей.

По словам Владимира Ефимова, это объясняется тем, что город целенаправленно работает над повышением доходов муниципалитетов. "На примере ТиНАО видно, что в Москве эффективно работают сформированные в последние несколько лет инструменты по мобилизации доходов и оптимизации расходов", — отметил он.

91 процент поступлений в бюджет ТиНАО приходится на налоговые доходы. Из них 64 процента — это земельный налог, а 31 процент — налоги на доходы физических лиц. На присоединенных территориях действуют все городские льготы. Кроме того, существуют отдельные преференции, например по земельному налогу.