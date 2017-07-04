На поддержку ипотечников дополнительно выделят два миллиарда рублей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит на поддержку ипотечных заемщиков 2 миллиарда рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, отвечая на вопросы депутатов.

Он напомнил, что сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. "Определена правительством сумма — это 2 миллиарда рублей, дополнительно будет выделено", — сказал он. Эти средства выделяются "не только для валютных ипотечников", заявил замминистра журналистам после заседания комитета, пояснив, что программа должна быть рассчитана на всех ипотечников, попавших в тяжелое жизненное положение.

"Как определять тяжелое жизненное положение? Там будут критерии и плюс будет комиссия. Это наше предложение создать комиссию, в которой будут участвовать представители АИЖК, Минстроя, Минфина, ЦБ и Госдумы", — отметил Моисеев.

Он сообщил на заседании комитета по финрынку, что существуют два предложения (Минстроя и Минфина), которые находятся в стадии согласования. "Думаю, в течение ближайших нескольких дней согласуем. Минстрой подготовил свои предложения в пятницу, Минфин свои предложения направил вчера", — добавил замминистра.

"Сумма определена, источник на нее есть — это резервный фонд правительства, который появился благодаря принятию федерального закона о поправках в федеральный бюджет", — продолжил Моисеев. Таким образом, вопрос поддержки, в том числе валютных ипотечников, которые попали в трудное положение, будет решаться.

При этом замминистра не видит необходимости помогать тем, у кого нет проблем с выплатой кредитов. "Для чего надо за счет банков решать вопрос с теми, у кого нет проблем, и, возможно, тем людям, которые живут за границей и выплачивают свою ипотеку без особых проблем, я честно говоря, не очень понимаю. Мы должны помогать тем, кто попал в тяжелое положение, вне зависимости от того являются ли эти люди заемщиками в иностранной валюте или в рублях", — пояснил Моисеев.