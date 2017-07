Татарстан изучает возможности развития ветроэнергетики в регионе

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан намерен изучить возможности развития в республике ветроэнергетики, для этого определены три площадки, сообщает пресс-служба главы региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в понедельник с руководством компаний Guris Construction and Engineering Co. Inc. ("Гуриш", Турция) и "Русский ветер" (Россия), работающих в области ветроэнергетики.

"Говоря о ветроэнергетике и развитии этого направления в Татарстане, Рустам Минниханов сообщил, что в регионе вырабатывают определенные подходы к теме, принято решение о проведении соответствующих исследований, уже определены три площадки в трех муниципальных районах", — говорится в сообщении.

Минниханов отметил, что у компании "Гуриш" наработаны серьезные компетенции в части ветроэнергетики, она также располагает большими мощностями, что актуально для Татарстана, так как республика взялась за изучение этой темы. Президент Татарстана также подчеркнул, что турецкие компании успешно работают на рынке республики, уже открыто 10 заводов, объем турецких инвестиций в различные отрасли экономики Татарстана составил порядка 10 миллиардов долларов.

Представители турецкой компании отметили, что созданная более 60 лет назад как строительная компания в настоящее время она занимается реализацией инвестиционных проектов в области энергетики. Российский рынок представляет интерес для "Гуриш", и Татарстан рассматривается как одна из площадок для выхода на него.

